02 ноября, 20:38Политика
Байден уронил медаль во время вручения госнаград в Пенсильвании
Фото: x.com/OpenClusterTx
Президент США Джо Байден уронил медаль "За гражданские заслуги" на церемонии вручения госнаград в Пенсильвании, пишет "Газета.ру".
Видео церемонии опубликовал Forbes на YouTube. На кадрах видно, как Байден попытался прикрепить медаль на лацкан пиджака женщины, однако сначала вонзил ей в грудь иголку, а после уронил медаль.
Байден поднял награду и облизнул металлическое крепление, прикрепив медаль на пиджак женщины.
До этого Байден покусал детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме. Американского президента сфотографировали игриво кусающим по меньшей мере двух младенцев. Как сообщали СМИ, матери обоих детей привели их навестить 81-летнего Байдена, который не возражал против общения.
Джо Байден отметил Хеллоуин в Белом доме