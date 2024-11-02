Байден уронил медаль во время вручения госнаград в Пенсильвании

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Президент США Джо Байден уронил медаль "За гражданские заслуги" на церемонии вручения госнаград в Пенсильвании, пишет "Газета.ру".

Видео церемонии опубликовал Forbes на YouTube. На кадрах видно, как Байден попытался прикрепить медаль на лацкан пиджака женщины, однако сначала вонзил ей в грудь иголку, а после уронил медаль.

Байден поднял награду и облизнул металлическое крепление, прикрепив медаль на пиджак женщины.

До этого Байден покусал детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме. Американского президента сфотографировали игриво кусающим по меньшей мере двух младенцев. Как сообщали СМИ, матери обоих детей привели их навестить 81-летнего Байдена, который не возражал против общения.

