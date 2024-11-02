Американский журналист Такер Карлсон заявил, что подвергся нападению "демона"

Фото: tuckercarlson.com

Бывший ведущий американского телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон заявил, что на него напал "демон", сообщает британская газета The Guardian.

Журналист рассказал об этом в ходе съемок для документального фильма "Христианство". Некоторое время назад на платформе YouTube был опубликован проморолик к этой картине. В него включили отрывок беседы экс-ведущего с представителем некоммерческой организации First Things Foundation Джоном Хирсом.

Хирс поинтересовался у Карлсона, считает ли он, что "существование зла побуждает людей думать о добре". В ответ на это журналист и заявил, что в прошлом сам столкнулся с этим феноменом.

"На меня напали, когда я спал с женой и четырьмя собаками, и изуродовали, физически изуродовали", – подчеркнул он.

Журналист рассказал, что его атаковал "демон" или некое невидимое существо. После случившегося на теле Карлсона остались следы от когтей, которые впоследствии стали шрамами. Экс-ведущий также отметил, что позже сообщил об этом инциденте своему помощнику – христианину-евангелисту. Он заверил Карлсона, что подобное происходит, "когда на людей в постели нападают демоны".

Бывший ведущий назвал ту ситуацию "трансформирующим опытом", после которого у него возникло сильное желание прочитать Библию.

Ранее в российских СМИ распространилась информация о том, что Карлсон стал ведущим шоу TUCKER, которое обозначалось как совместный проект YouTube-канала "Карлсон ТВ" и "России 24". При этом в эфире российского телеканала действительно показали журналиста, который общался со специалистом о проблеме распространения болезни Лайма. Однако позже команда Карлсона опровергла это сообщение.

