Такер Карлсон назвал речь Байдена в конгрессе самой мрачной и неамериканской

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Американский журналист Такер Карлсон назвал выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом самой мрачной и неамериканской речью. Об этом Карлсон заявил в прямом эфире на своей странице в соцсети X.

"Это была самая мрачная и неамериканская речь, с которой когда-либо выступал президент США", – сообщил журналист.

Карлсон также назвал самого Байдена "жестоким и злобным демагогом".

Ранее Джо Байден в ходе своего ежегодного обращения к конгрессу США заявил, что при помощи американской военной поддержки Украина "может остановить Путина".

Глава Белого дома заявил, что в случае победы РФ якобы не собирается останавливаться и будет представлять угрозу всей Европе. Байден призвал конгрессменов как можно скорее согласовать законопроект по нацбезопасности, включающий выделение помощи Киеву.

В своем выступлении президент США также затронул конфликт на Ближнем Востоке, объявив о создании временного порта на побережье сектора Газа для поставок в анклав гуманитарной помощи по морю.

Кроме того, Байден заверил, что США готовы применить "дальнейшие меры" для защиты американских военнослужащих на Ближнем Востоке на фоне возникающей угрозы со стороны йеменских хуситов.

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