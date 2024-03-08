Байден объявил о создании временного порта в секторе Газа для поставок гумпомощи

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США создают временный порт на побережье сектора Газа для поставок в анклав гуманитарной помощи по морю. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время своего ежегодного обращения к конгрессу США, трансляция которого ведется на YouTube-канале Белого дома.

Данный порт сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, лекарствами и временными жилищами. Байден подчеркнул, что никаких американских войск при этом на палестинской земле не будет.

Израиль со своей стороны должен разрешить поставки помощи в Газу и гарантировать, что гуманитарные работники не попадут под перекрестный огонь. Глава Белого дома заявил, что гуманитарная помощь не должна считаться второстепенным вопросом или использоваться в качестве разменной монеты.

В ходе обращения президент США также сообщил, что единственным верным путем урегулирования конфликта на Ближнем востоке является двухгосударственное решение.

"Нет другого пути, который гарантировал бы Израилю безопасность и демократию. Нет другого пути, который гарантирует палестинцам мирную и достойную жизнь", – отметил он.

Кроме того, Джо Байден заверил, что администрация США готова без колебаний применить "дальнейшие меры" для защиты американского персонала и военнослужащих на Ближнем Востоке на фоне угрозы со стороны йеменского мятежного движения хуситов "Ансар Аллах".

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты на данный момент не планируют отправлять своих военнослужащих в сектор Газа.

До этого СМИ сообщали, что администрация Байдена вновь начала требовать от Израиля временного прекращения огня в секторе Газа и увеличения объема гуманитарной помощи палестинскому населению.

Конфликт на Ближнем Востоке усугубился в октябре 2023 года, когда анклав выпустил в направлении Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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