Хуситы подтвердили, что нанесли удары по кораблю True Confidence в Аденском заливе

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Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" подтвердили, что атаковали американское судно True Confidence, находящееся в Аденском заливе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Он уточнил, что при нападении использовались несколько противокорабельных ракет. С его слов, удары были точными, в результате на корабле возник пожар. Сариа добавил, что "операция была проведена после того, как экипаж судна отклонил предупредительные сигналы".

Ранее СМИ писали, что три члена экипажа балкера США под флагом Барбадоса пропали без вести, еще четыре получили ожоги после атаки у берегов Йемена. По данным прессы, владелец корабля – греческая компания, которая не имеет отношения к Соединенным Штатам. Однако до этого специализирующаяся на морской безопасности британская фирма Ambrey сообщила, что балкер под флагом Барбадоса принадлежит Америке.

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