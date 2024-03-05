05 марта, 23:28Происшествия
Хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море
Фото: 123RF/hamara
Хуситы нанесли удары по двум американским эсминцам, находящимся в акватории Красного моря. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на военного представителя йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.
Он уточнил, что при нападении использовались противокорабельные ракеты и беспилотники.
Ранее СМИ сообщали, что хуситы ударили по четырем подводным кабелям связи в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Из-за этого, добавили журналисты, были серьезные нарушения интернет-связи между Европой и Азией.
5 марта компания HGC Global Communications Limited сообщила о повреждении четырех кабелей связи между Европой, Азией и Африкой в Красном море. По данным организации, данная ситуация влияет на 25% трафика.
В этот же день пользователи массово сообщали о сбоях в работе крупных интернет-сервисов и соцсетей. К примеру, неполадки наблюдались в работе мессенджера Telegram, соцсетей Facebook и Instagram (запрещены в России и принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), приложения "Тинькофф".
Новости мира: в Красном море затонули 20 тонн токсичных удобрений
Читайте также
- Атакованный хуситами британский сухогруз затонул в Красном море
- Фрегат Германии по ошибке атаковал БПЛА союзников в Красном море