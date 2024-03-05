Хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море

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Хуситы нанесли удары по двум американским эсминцам, находящимся в акватории Красного моря. Об этом сообщает Al Masirah со ссылкой на военного представителя йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа.

Он уточнил, что при нападении использовались противокорабельные ракеты и беспилотники.

Ранее СМИ сообщали, что хуситы ударили по четырем подводным кабелям связи в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути в Восточной Африке. Из-за этого, добавили журналисты, были серьезные нарушения интернет-связи между Европой и Азией.

5 марта компания HGC Global Communications Limited сообщила о повреждении четырех кабелей связи между Европой, Азией и Африкой в Красном море. По данным организации, данная ситуация влияет на 25% трафика.

В этот же день пользователи массово сообщали о сбоях в работе крупных интернет-сервисов и соцсетей. К примеру, неполадки наблюдались в работе мессенджера Telegram, соцсетей Facebook и Instagram (запрещены в России и принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), приложения "Тинькофф".

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