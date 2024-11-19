Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен перелезла через ограждение на саммите G20

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перелезла через ограждение на саммите G20 в Рио-де-Жанейро. Видео об этом выложила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Всe-таки нашлась, которая поперек. Закона", – добавила Захарова в своем телеграм-канале.

Саммит G20 прошел с 18 по 19 ноября. Российскую делегацию возглавлял глава МИД Сергей Лавров по поручению Владимира Путина, который не посетил конференцию. По словам президента, такое решение он принял, чтобы не срывать мероприятие из-за сложившейся вокруг России ситуации.

По результатам встречи была утверждена декларация. Страны "Большой двадцатки" отметили, что приветствуют все конструктивные инициативы по установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине.

Лавров заявил, что в результате саммита были достигнуты "очень позитивные результаты" и "весомые договоренности". Одной из них министр назвал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью.

