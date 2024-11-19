Лавров заявил, что РФ согласилась с пунктом декларации G20 по Украине

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Россия смогла согласовать пункт в итоговой декларации G20, связанный с урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати, передает РИА Новости.

Министр заявил, что в этом пункте содержится призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных условиях.

Саммит лидеров G20 прошел с 18 по 19 ноября в Рио-де-Жанейро. По результатам встречи была утверждена декларация. Страны Большой двадцатки отметили, что приветствуют все конструктивные инициативы по установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине. Лидеры G20 также указали на серьезные негативные последствия для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, которые были вызваны конфликтом на Украине.

Лавров представил российскую делегацию на мероприятии по поручению Владимира Путина.

Между тем глава МИД РФ назвал позитивными итоги саммита в Бразилии, отметив достижение "весомых договоренностей".

