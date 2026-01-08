В ГД внесут ряд инициатив по совершенствованию миграционной политики

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуму внесут ряд инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что планируется уменьшить обязательный срок прохождения медосвидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более трех месяцев.

"Обязать медицинские организации направлять информацию: в МВД России – об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор – о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации", – написал Володин.

Кроме того, согласно инициативам, в стране могут ввести административную ответственность за уклонение от медосвидетельствования и предусмотреть штраф с возможностью выдворения по решению суда.

Также, как отметил Володин, может ужесточиться уголовная ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, которые представляют опасность для других людей.

Он добавил, что предлагаемые меры направлены на усиление контроля за иностранцами и рост общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в России до 10 декабря 2027 года будет создана система контроля перемещений мигрантов. Работу над системой будут вести российские регионы, полиция, Минтранс, Минцифры и ФСБ. У МВД РФ будет доступ к системам бронирования авиабилетов заграничных компаний.

