Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 10:01

Политика

В ГД внесут ряд инициатив по совершенствованию миграционной политики

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Госдуму внесут ряд инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что планируется уменьшить обязательный срок прохождения медосвидетельствования с 90 до 30 дней для всех иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более трех месяцев.

"Обязать медицинские организации направлять информацию: в МВД России – об оформленных заключениях, в Роспотребнадзор – о выявлении инфекционного заболевания у мигранта в целях его оперативной депортации", – написал Володин.

Кроме того, согласно инициативам, в стране могут ввести административную ответственность за уклонение от медосвидетельствования и предусмотреть штраф с возможностью выдворения по решению суда.

Также, как отметил Володин, может ужесточиться уголовная ответственность за подделку и оборот документов об отсутствии заболеваний, которые представляют опасность для других людей.

Он добавил, что предлагаемые меры направлены на усиление контроля за иностранцами и рост общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что в России до 10 декабря 2027 года будет создана система контроля перемещений мигрантов. Работу над системой будут вести российские регионы, полиция, Минтранс, Минцифры и ФСБ. У МВД РФ будет доступ к системам бронирования авиабилетов заграничных компаний.

Медведев призвал оснастить все пункты пропуска в РФ биометрией

Читайте также


политикаобщество

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика