Орбан заявил, что фон дер Ляйен стоит покинуть пост главы ЕК из-за милитаристских взглядов

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен необходимо покинуть свой пост из-за милитаристских взглядов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителя правительства Венгрии Золтана Ковача, который опубликовал его слова в соцсети X.

Орбан напомнил, что после происшествия с БПЛА в воздушном пространстве Польши фон дер Ляйен выступила с резкой провоенной речью.

"Слово "Украина" было упомянуто 35 раз, и прозвучали угрозы урезать финансирование ЕС любому, кто откажется следовать линии Брюсселя", – добавил венгерский премьер.

Орбан отметил, что после подобного выступления главы ЕК правоконсервативная партия "Патриоты Европы" инициировала вотум недоверия в ее адрес.

"Огромные вызовы, ожесточенные дебаты. Перемены грядут, хотим мы этого или нет", – заключил политик.

В ночь на 10 сентября четыре аэропорта Польши были закрыты из-за незапланированной военной активности. Позже премьер республики Дональд Туск заявил о нарушении воздушного пространства страны, описав данный инцидент как "масштабную провокацию". По словам политика, "российские дроны были впервые сбиты над территорией стран НАТО". Их фрагменты нашли в 10 населенных пунктах Польши.

В Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 10 сентября российские ВС нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины. При этом объекты для поражения на польской территории не планировались. МО также указало, что готово провести консультации по данной теме с польским оборонным ведомством.

Президент Польши Кароль Навроцкий после случившегося созвал заседание Совета нацбезопасности, а также запросил проведение экстренного заседания Совбеза ООН. Помимо этого, он обсудил инцидент с БПЛА с американским лидером Дональдом Трампом.

