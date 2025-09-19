Сенаторы США представили законопроект о санкциях против "теневого флота" РФ

Фото: 123RF/chemekau

В конгресс США представили законопроект о введении санкций против "теневого флота" РФ. Информация об инициативе опубликована на официальном сайте конгресса.

"Теневой флот" якобы используется для обхода ограничений на экспорт нефти. Инициатором стал сенатор-республиканец Джеймс Риш, причем документ поддержали представители обеих политических партий США. В их числе представители Демократической партии, например Джинн Шахин и Шелдон Уайтхаус, а также республиканцы Том Коттон и Пит Рикетс.

Законопроект предусматривает введение ограничительных мер против судов и компаний, которые задействованы в перевозке российской нефти вне международного контроля. В четверг, 18 сентября, документ был направлен в комитет по иностранным делам сената, при этом текст инициативы в настоящий момент не опубликован.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) в рамках 19-го пакета антироссийских санкций предлагает использовать замороженные активы РФ для обеспечения кредитов Украине. Кроме того, в новом пакете ограничений ЕК предлагает снизить потолок цены на российскую сырую нефть, запретить импорт российского СПГ на европейские рынки к 1 января 2027 года, а также ввести санкции против еще 118 судов "теневого флота России".

