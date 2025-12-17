Песков заявил, что санкции вредят налаживанию отношений

Фото: kremlin.ru

Любые санкции вредят налаживанию отношений между странами, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, могут ли возможные новые антироссийские санкции США, о которых ранее писало агентство Bloomberg, нанести вред налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном.

Песков также уточнил, что Россия пока не видела сообщений о возможности введения против нее новых ограничений, однако в Кремле знают о таких планах Соединенных Штатов.

Ранее Евросоюз добавил в антироссийский санкционный список 17 физических и 4 юридических лица. Под ограничения в том числе подпали 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС РФ, американец Джон Дуган, украинская журналистка Диана Панченко, "Международное движение русофилов", компании из Вьетнама и ОАЭ и другие.