Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 декабря, 12:45

Политика

Песков заявил, что санкции вредят налаживанию отношений

Фото: kremlin.ru

Любые санкции вредят налаживанию отношений между странами, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о том, могут ли возможные новые антироссийские санкции США, о которых ранее писало агентство Bloomberg, нанести вред налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном.

Песков также уточнил, что Россия пока не видела сообщений о возможности введения против нее новых ограничений, однако в Кремле знают о таких планах Соединенных Штатов.

Ранее Евросоюз добавил в антироссийский санкционный список 17 физических и 4 юридических лица. Под ограничения в том числе подпали 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС РФ, американец Джон Дуган, украинская журналистка Диана Панченко, "Международное движение русофилов", компании из Вьетнама и ОАЭ и другие.

Читайте также


властьполитикаэкономика

Главное

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

Какие профессии будут самыми востребованными в России?

Врачи, педагоги, работники культурной сферы всегда будут востребованы

Для будущего России также важны инженерные и технологические направления

Читать
закрыть

Когда в Москве закончится оттепель?

В столице началась оттепель, которая продлится минимум до середины третьей декады декабря

В ближайшие дни ждать существенных осадков не стоит

Читать
закрыть

Что известно о нападении на школу в Одинцове?

Вооруженный ученик напал на школу в подмосковном поселке Горки-2 16 декабря

Один ребенок погиб, а охранник получил ранения

Читать
закрыть

Как мошенники обманывают россиян перед Новым годом?

Мошенники обманывают россиян с помощью рассылки сообщений якобы от "Госуслуг"

Одна из самых популярных предновогодних мошеннических схем связана с "13-й зарплатой"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика