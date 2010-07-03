Арендаторы съезжают из торговых помещений в центре Москвы

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Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов помещений в центре столицы не продлевать договоры.

Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование международной организации по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости Colliers International.

Так, вакантность на центральных торговых улицах столицы в третьем квартале выросла с 4,8 процента до 6,3 процента. Отмечается, что больше всех пострадала Никольская улица, где освободилось сразу 10 процентов площадей.

По мнению аналитиков Knight Frank, арендаторы больше не готовы платить только за витрину в центре, не подкрепленную высоким пешеходным трафиком. При этом указывается, что тенденция распространилась на Санкт-Петербург, а в Москве усилится.

Кроме того, бизнес торговых сетей испытывает серьезное давление со стороны онлайн-магазинов, а на трафике в ресторанах негативно сказывается рост популярности сервисов по доставке еды, добавил гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

Ранее эксперты рассказали, что на рынке высокобюджетной аренды жилья Москвы самым дорогим остается район Арбат-Кропоткинская, где ставки не ниже 360 тысяч рублей в месяц.

По данным компании Savills, на 66 процентов спрос в этой локации обеспечивают иностранцы – за последний год квартирами в аренду в районе интересовались клиенты из 34 стран.