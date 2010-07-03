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Москва 24

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03:03

Москвичей научат покупать квартиры напрямую у города

город досуг выставки образование

03:03

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве пройдут обучaющие семинaры о том, кaк aрендовaть и купить недвижимость нaпрямую у городa, передает портал мэра и правительства столицы.

Открытые бесплатные лекции состоятся в рамках 41-й выставки-ярмарки "Недвижимость от лидеров" с 26 по 29 сентября в Гостином дворе.

Посетители узнают о порядке проведения электронных торгов и гарантиях юридической чистоты сделок, а также о сервисах, которые помогут участвовать в аукционах.

Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что таким образом можно также приобрести место для парковки и помещение для бизнеса.

С начала 2019 года инвесторы через городские аукционы приобрели 296 лотов коммерческой недвижимости общей площадью более 72 тысяч квадратных метров.

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