Москвичей научат покупать квартиры напрямую у города

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве пройдут обучaющие семинaры о том, кaк aрендовaть и купить недвижимость нaпрямую у городa, передает портал мэра и правительства столицы.

Открытые бесплатные лекции состоятся в рамках 41-й выставки-ярмарки "Недвижимость от лидеров" с 26 по 29 сентября в Гостином дворе.

Посетители узнают о порядке проведения электронных торгов и гарантиях юридической чистоты сделок, а также о сервисах, которые помогут участвовать в аукционах.

Руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев отметил, что таким образом можно также приобрести место для парковки и помещение для бизнеса.

С начала 2019 года инвесторы через городские аукционы приобрели 296 лотов коммерческой недвижимости общей площадью более 72 тысяч квадратных метров.