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Москва 24

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06:01

Московское метро выставило на аукцион 34 старых указателя

транспорт метро город

06:01

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Фото: Москва 24/Михаил Голденков

Аукцион по продаже старых указателей пройдет в московском метро.

Всего на торги выставят 34 световых указателя, которые находятся в рабочем состоянии, сообщает пресс-служба метрополитена.

Стартовая цена составляет 7,5 тысячи. Победителей определят по принципу самого высокого ценового предложения.

Среди лотов будут представлены лайтбоксы с надписями "Нет прохода", "Выход в город", а также с названиями улиц.

Мероприятие пройдет 30 августа с 10:00 до 16:00 в Центре профориентации Московского метрополитена на станции "Выставочная".

Продажи старых лайтбоксов, убранных в рамках обновления навигации в подземке, начались с 25 декабря по просьбам пассажиров.

Рекорд по продажам зафиксировали 27 декабря, когда посетители купили 94 лайтбокса. В первый день продаж приобретено свыше 50 указателей.

Всего продано свыше 350 указателей, из которых более 75 процентов – световые указатели, которые светятся при подключении к электричеству.

Московский метрополитен вновь устраивает распродажу старых указателей

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