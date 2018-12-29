Более 50 указателей метро купили в первый день продажи

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Более 50 указателей из московского метро приобрели пассажиры в первый день их продажи − 25 декабря. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе подземки.

Как уточнили представители метро, наибольшей популярностью пользовались лайтбоксы с надписями "Выход в город", "Вход в метро" и "Переход прекращается в час ночи". Также охотно покупали старые указатели со списками станций и пересадками. "За первый день продаж мы заработали уже более 340 тысяч рублей", − отметили в пресс-службе.

В первый день продаж желающие также могли оставить заявку на понравившийся указатель через сайт. Всего за несколько часов метрополитен получил примерно 500 таких заявок. "Мы связываемся с потенциальными покупателями, рассказываем им, какие указатели есть в наличие и приглашаем посетить их наш сувенирный магазин на станции "Тушинская", − пояснили представители подземки. Они добавили, что лайтбоксы будут продавать, пока товар есть в наличии. "Каждый день в магазин поставляют новую партию указателей", − подчеркнули в пресс-службе метро.

Продавать старые указатели решили после того, как в опросе в социальных сетях 84% респондентов поддержали эту идею. Всего в голосовании приняли участие более 1,6 тысячи человек. Стоимость световых конструкций составляет от 6 250 до 10 000 рублей, несветовых – от 1 500 до 3 500 рублей. Приобрести их можно в сувенирном магазине на станции метро "Маяковская" и в информационном центре на "Тушинской".