В столичном метро будут продавать старые указатели

С 25 декабря в сувенирном магазине на станции метро "Маяковская" и в информационном центре на "Тушинской" начнут продавать демонтированные старые указатели из столичной подземки, сообщает Агентство "Москва".
Кроме того, забронировать понравившийся лайтбокс можно будет через официальный сайт московского метро mosmetro.ru/box.
Продавать старые указатели решили после того, как в опросе в социальных сетях 84% респондентов поддержали эту идею. Всего в голосовании приняли участие более 1,6 тысячи человек.
В первой партии – более 30 указателей, среди них световые и несветовые конструкции. Если будет спрос, на продажу выставят дополнительные партии.
Приобрести можно будет указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий, выходами в город с указателями улиц, а также лайтбоксы "Держитесь левой стороны", "Вход в метро", "Переход", "Нет прохода", "Полиция", "Переход прекращается в 1 час ночи" и другие.
Стоимость световых конструкций составит от 6 250 до 10 000 рублей, несветовых – от 1 500 до 3 500 рублей.
В Московском метрополитене сослались на лондонский опыт, где продажа навигационных элементов метро была успешно реализована.
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