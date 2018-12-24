В столичном метро будут продавать старые указатели

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

С 25 декабря в сувенирном магазине на станции метро "Маяковская" и в информационном центре на "Тушинской" начнут продавать демонтированные старые указатели из столичной подземки, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, забронировать понравившийся лайтбокс можно будет через официальный сайт московского метро mosmetro.ru/box.

Продавать старые указатели решили после того, как в опросе в социальных сетях 84% респондентов поддержали эту идею. Всего в голосовании приняли участие более 1,6 тысячи человек.

В первой партии – более 30 указателей, среди них световые и несветовые конструкции. Если будет спрос, на продажу выставят дополнительные партии.

Приобрести можно будет указатели с пересадками на станции Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий, выходами в город с указателями улиц, а также лайтбоксы "Держитесь левой стороны", "Вход в метро", "Переход", "Нет прохода", "Полиция", "Переход прекращается в 1 час ночи" и другие.

Стоимость световых конструкций составит от 6 250 до 10 000 рублей, несветовых – от 1 500 до 3 500 рублей.

В Московском метрополитене сослались на лондонский опыт, где продажа навигационных элементов метро была успешно реализована.