Выход в город: москвичи скупили старые указатели метро на 2 млн рублей

Столичное метро продало более 350 старых указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей. Самыми востребованными стали лайтбоксы с надписями "Выход в город", "Вход в метро", "Переход прекращается в час ночи" и указатели со списками станций и пересадками, передает ТАСС.
Продажи старых лайтбоксов, убранных в рамках обновления навигации в подземке, начались с 25 декабря по просьбам пассажиров. Рекорд по продажам зафиксировали 27 декабря, когда посетители купили 94 лайтбокса. В первый день продаж приобретено свыше 50 указателей.
Всего продано свыше 350 указателей, из которых более 75 процентов – световые указатели, которые светятся при подключении к электричеству. В ближайшие дни стартуют продажи новой партии указателей.
Выставить на продажу старые указатели решили после того, как в опросе в соцсетях 84 процентов респондентов поддержали эту инициативу. Всего в голосовании участвовали более 1,6 тысячи человек. В метро сослались на лондонский опыт, где продажа навигационных элементов метро реализовали успешно.
Стоимость световых конструкций составляет от 6 250 до 10 000 рублей, несветовых – от 1 500 до 3 500 рублей. Они продаются в сувенирном магазине на станции метро "Маяковская" и в информационном центре на "Тушинской".
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