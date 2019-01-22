Налево пойдешь: новые указатели для метро Москвы гуляют по соцсетям

Московский блогер показал в социальных сетях новые указатели для столичного метро. Пользователь решил переделать их на свой лад. Фотографии попали в сюжет нашего телеканала. Вот самые интересные из них, по мнению Москва 24:

Коня потеряешь – Тоже ничего хорошего

Направо – Налево

Гриффиндор – Слизерин

Помимо этого, были предложены указатели в виде математических и химических формул, названий популярных шрифтов и другие. Есть указатель с направлением "Путин", причем в обе стороны. Телеведущие отметили, что такое предложение стоит рассмотреть как оригинальный PR московского метро.

В конце декабря "Яндекс" рассказал, какие самые забавные запросы вводили в поисковике люди в 2018 году. Самые веселые из них, по данным сервиса, – "куда сходить где нет людей", "к чему снится едят пельмени без тебя", "как правильно вести инстаграм кота" и многие другие.

25 декабря началась кампания по продаже старых указателей метро. К 9 января метро продало уже более 350 старых указателей. Самыми востребованными стали лайтбоксы с надписями "Выход в город", "Вход в метро", "Переход прекращается в час ночи". Старые лайтбоксы были сняты в рамках обновления навигации в подземке.

В пресс-службе метро рассказывали, что чаще всего указатели покупают люди от 25 до 35 лет. В основном, это предприниматели, которые хотят украсить винтажными указателями интерьер своих кафе или других заведений. Некоторые берут лайтбоксы для себя. Оказалось, в Москве много коллекционеров, которые неравнодушны к предметам, связанным с метро.