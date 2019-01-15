Новая партия старых указателей метро поступит в продажу в ближайшие дни

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшие дни января в продажу поступит партия старых указателей с разных станций метро. Купить лайтбоксы москвичи смогут во флагманском магазине метро на станции "Маяковская" и в информационном центре на станции "Тушинская" с 08:00 до 20:00. Об этом порталу Москва 24 сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Как рассказали в метро, чаще всего указатели покупают люди в возрасте от 25 до 35 лет. "Среди приобретателей – предприниматели, которые покупают лайтбоксы для использования в интерьере кафе или квартиры, и коллекционеры, которые неравнодушны ко многим предметам, связанным с метро", – отметили в пресс-службе.

В Московском метрополитене добавили, что в последнее время за лайтбоксами приходят туристы из Америки, Европы, Англии и Китая, которые покупают указатели метро в качестве сувениров.

Продажа старых лайтбоксов началась 25 декабря 2018 года. "Их убирают со станций метро в рамках масштабного обновления навигации. Продажу старых лайтбоксов начали по просьбам пассажиров", – пояснили в пресс-службе столичной подземки, отметив, что рекорд по продажам был зафиксирован 27 декабря: в этот день посетители приобрели 94 лайтбокса.

"Всего за эти дни было продано более 350 указателей на общую сумму более 2,1 миллиона рублей, из них более 75 процентов – световые указатели, которые при подключении к электричеству светятся. Сейчас в наличии остались только указатели со списками станций и пересадками, но ассортимент постоянно пополняется по мере замены навигации на станциях метро", – рассказали в ведомстве порталу Москва 24.

"Выход в город", "Вход в метро", "Переход прекращается в час ночи", а также указатели со списками станций и пересадками – самые востребованные у покупателей лайтбоксы.