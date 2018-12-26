"Нога Акинфеева обои": названы самые смешные запросы в поисковиках

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"Яндекс" рассказал, какие самые забавные запросы вводили в поисковике люди в 2018 году. Данные анонимные, поэтому в компании решили опубликовать самые интересные из запросов, не боясь затронуть чувства авторов.

"Мы делаем исследования по данным разных сервисов "Яндекса", чаще всего – по данным "Поиска". Иногда нам попадаются на глаза запросы, которые нарочно не придумаешь: смешные, трогательные, парадоксальные", – поделилась компания.

Среди самых забавных запросов пользователей в 2018 году стали: куда сходить где нет людей, ровные места в сочи для проживания, мстители война без конечностей смотреть онлайн, корень в слове спасибочки, зинаид зидан, нога акинфеева обои, что означает половой член на кофейной гуще, какие виды секса практикуются в сексе по дружбе, игры онлайн для русских, фильмы мотивирующие на уборку.

Людей также волновали поистине философские и экзистенциальные темы: кому молиться чтобы все успеть, что можно сказать вместо ага, почему мои проклятия не действуют, к чему снится доктор наук, к чему снится едят пельмени без тебя.

Многие запросы были посвящены домашним животным. Россияне спрашивают у "Яндекса", как правильно вести инстаграм кота, зачем человеку кот, как вернуть себе расположение кота, как посвятить день коту чтобы ему понравилось, как вывезти кота из севастополя в париж, купили щенка что дальше, почему собака не серьезная, могу ли я пожалеть что завела чихуахуа.

"Мундиаль", "рэп", "автокефалия", "новичок" – эти и другие слова объединил символический словарь уходящего года. В него попали 20 слов, которые так или иначе коснулись жизни общества, сообщил накануне главный редактор интернет-портала "Словари XXI века" Алексей Михеев. По данным американского толкового словаря Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, главным словом 2018 года стало "справедливость".