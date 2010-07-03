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09:13

Личный кабинет для юридических лиц обновили на портале mos.ru

общество

09:13

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале mos.ru обновили личный кабинет для юридических лиц. Теперь платформа стала единой для всех сотрудников одной организации, которые имеют личную электронную подпись.

С помощью личного кабинета сотрудники смогут отслеживать статусы по заявкам, а также видеть все данные в профиле юрлица. До этого кабинет был индивидуальным для каждого сотрудника. Всего работникам доступно больше 140 различных услуг, из них 65% предоставляются в электронном виде.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что к настоящему моменту на портале мэра зарегистрировались свыше 41,5 тысячи коммерческий и некоммерческих организаций. Для работы на портале mos.ru юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно получить электронную подпись.

Ранее сообщалось, что летом 2019 года перезапустили портал для малого и среднего бизнеса MBM.MOS.RU. На нем собрана актуальная информация для предпринимателей.

Одно из важнейших нововведений сайта – это личный кабинет. После регистрации пользователи могут записаться онлайн на обучающие мероприятия, которые будут отображаться в персональном календаре. Также на сайте теперь можно добавлять мероприятия и статьи в избранное.

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общество

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