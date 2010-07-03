Личный кабинет для юридических лиц обновили на портале mos.ru

На портале mos.ru обновили личный кабинет для юридических лиц. Теперь платформа стала единой для всех сотрудников одной организации, которые имеют личную электронную подпись.
С помощью личного кабинета сотрудники смогут отслеживать статусы по заявкам, а также видеть все данные в профиле юрлица. До этого кабинет был индивидуальным для каждого сотрудника. Всего работникам доступно больше 140 различных услуг, из них 65% предоставляются в электронном виде.
Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что к настоящему моменту на портале мэра зарегистрировались свыше 41,5 тысячи коммерческий и некоммерческих организаций. Для работы на портале mos.ru юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям нужно получить электронную подпись.
Ранее сообщалось, что летом 2019 года перезапустили портал для малого и среднего бизнеса MBM.MOS.RU. На нем собрана актуальная информация для предпринимателей.
Одно из важнейших нововведений сайта – это личный кабинет. После регистрации пользователи могут записаться онлайн на обучающие мероприятия, которые будут отображаться в персональном календаре. Также на сайте теперь можно добавлять мероприятия и статьи в избранное.
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