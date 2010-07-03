Бизнес-центр с коворкингом построят в районе метро "Водный стадион"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Деловой центр с коворкингом планируют построить на Кронштадтском бульваре на севере Москвы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании внесла изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 7 (САО)", – заявили в организации.

Сейчас по указанному адресу расположен торговый центр, однако в будущем появится новый деловой центр. Общая площадь строения составит порядка 77,5 тысячи квадратных метров. Часть полезного пространства здания отведут под коворкинг.

Изменения в правила землепользования и застройки должны пройти процедуру публичных слушаний. Работы по проекту будут начаты после одобрения местных жителей.

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы заявили, что в столице полностью реорганизовали пятую часть промышленных территорий. Работы проводились на площади 91 гектаров.