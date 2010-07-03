Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12:15

Бизнес-центр с коворкингом построят в районе метро "Водный стадион"

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Деловой центр с коворкингом планируют построить на Кронштадтском бульваре на севере Москвы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании внесла изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: Кронштадтский бульвар, владение 7 (САО)", – заявили в организации.

Сейчас по указанному адресу расположен торговый центр, однако в будущем появится новый деловой центр. Общая площадь строения составит порядка 77,5 тысячи квадратных метров. Часть полезного пространства здания отведут под коворкинг.

Изменения в правила землепользования и застройки должны пройти процедуру публичных слушаний. Работы по проекту будут начаты после одобрения местных жителей.

Ранее в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы заявили, что в столице полностью реорганизовали пятую часть промышленных территорий. Работы проводились на площади 91 гектаров.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика