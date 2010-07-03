Пятую часть промзон в центре Москвы реконструировали

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пятую часть территорий промышленных зон в центре Москвы полностью реорганизовали. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По словам главы департамента Сергея Левкина, с 2001 года в Центральном административном округе столицы проводилась реконструкция производственно-коммунальных территорий, общая площадь работ составила 91 гектар.

Отмечается, что общая площадь промзон в центре города составляет 417 гектаров. Полностью реорганизована пятая часть этих территорий – 21,7%.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развивать бывшие промзоны комплексно, в центральной части города открыли 58 объектов капитального строительства общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров.

"Территории, утратившие свое производственное назначение по причине вывода промпредприятий за пределы ЦАО, приобретают новую жизнь, здесь ведется строительство жилья, объектов социально и общественно-делового назначения, создаются рекреационные и природные комплексы", – цитирует пресс-служба Левкина.

Ранее на территории производственной зоны "Южный порт" было решено построить жилье с полноценной инфраструктурой. Там появятся трамвайное депо, склады, две гостиницы, мотоклуб, многоярусный гараж.