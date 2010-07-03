Жилье с инфраструктурой построят в промзоне "Южный порт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

На территории производственной зоны "Южный порт" построят современное жилье с полноценной инфраструктурой. Об этом заявил "Интерфакс" со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина.

"На территории промышленной зоны планируется построить трамвайное депо, производственно-складские корпуса, две гостиницы, здание мотоклуба, многоярусный гаража, а также физкультурно-оздоровительный комплекс", – заявил глава ведомства.

На территории бывшей промзоны также построят жилой квартал. Строительство будет идти за счет средств инвестора. В настоящий момент разрабатывается проект планировки части территории "Южного порта" площадью 21,5 гектара.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев заявил, что на перегоне между станциями "Кожуховская" и "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена появится платформа "Южный порт".

Глава ведомства также объявил планы развития Люблинско-Дмитровской линии метро.