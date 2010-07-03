Строительство домов по программе реновации в СВАО планируют начать до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство домов по программе реновации планируют начать до конца текущего года на еще четырех площадках на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента строительства города.

Сейчас на стадии строительства в округе находятся 14 жилых домов. Каждый из них рассчитан на 2 тысячи 284 квартиры, жилая площадь составляет 131,3 тысячи квадратных метра.

"До конца года мы планируем приступить к строительству еще на четырех площадках для возведения жилых домов в рамках реализации программы реновации. Кроме этого, 12 домов жилой площадью 101,90 тысячи квадратных метра мы ввели в эксплуатацию ранее", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Шесть жилых домов в СВАО находятся в стадии проектирования, по другим семи объектам его планируют начать до конца года.

Руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что с момента практического старта программы для нужд расселения город уже передал девять новостроек, в которые уже переехали жители пяти домов.

"Всего в СВАО в рамках программы реновации переедут 720 семей из районов Северное и Южное Медведково, а также Бабушкинский", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Как уточняется, в данном округе в программу включено 499 домов.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Восточный планируют построить дом по программе реновации на 420 квартир и с помещениями общественного назначения на первом этаже. Проектная документация согласована для объекта по адресу: улица 9 Мая, владение 28, район Восточный.

На первом этаже планируют разместить помещения для консьержа, колясочные и электрощитовые. Также проектом предусмотрена полная внутренняя отделка квартир и помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

Москвичи направили более 400 обращений на докупку дополнительной площади с момента старта программы реновации. Почти все договоры уже подписаны, рассказали в департаменте градостроительной политики. Докупить квадратные метры можно как при переезде, так и в течение двух лет после переселения. Жильцы при этом получают скидку в десять процентов, но при условии, что общая площадь докупаемого жилья не превышает 100 квадратных метров. Расплатиться можно за счет ипотечного кредита, материнского капитала или накопленных сбережений.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

