Дом по программе реновации на 420 квартир планируют построить в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столичном районе Восточный планируют построить дом по программе реновации на 420 квартир и с помещениями общественного назначения на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

"В скором времени на востоке столицы построят очередной жилой дом: в здании запроектировано 420 квартир: 84 однокомнатных, 267 двухкомнатных и 69 трехкомнатных. Также предусматривается оборудование трех двухкомнатных квартир для маломобильных жителей", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Валерия Леонова.

Как отмечается, проектная документация согласована для объекта по адресу: улица 9 Мая, владение 28, район Восточный.

На первом этаже планируют разместить помещения для консьержа, колясочные и электрощитовые.

Также проектом предусмотрена полная внутренняя отделка квартир и помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения. Квартиры оборудуют сантехникой, кухонной плитой и освещением. На пол уложат ламинат, частично плитку, а стены оклеят обоями под покраску.

Ранее сообщалось, что москвичи направили более 400 обращений на докупку дополнительной площади с момента старта программы реновации. Почти все договоры уже подписаны, рассказали в департаменте градостроительной политики. Докупить квадратные метры можно как при переезде, так и в течение двух лет после переселения. Жильцы при этом получают скидку в десять процентов, но при условии, что общая площадь докупаемого жилья не превышает 100 квадратных метров. Расплатиться можно за счет ипотечного кредита, материнского капитала или накопленных сбережений.

Программа реновации – самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей. Сейчас переезды идут в семи округах столицы: Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном, Северном, Юго-Восточном.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры.

