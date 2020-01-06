Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08:14

Деловой центр "Парк Хуамин" планируют ввести в эксплуатацию летом

город строительство

Фото: stroi.mos.ru

Деловой центр "Парк Хуамин" в столичном районе Останкинский планируют ввести в эксплуатацию летом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника отдела управления и эксплуатации недвижимости центра Ирину Свитич.

В деловой центр общей площадью 105 тысяч квадратных метров войдут отель Crowne Plaza на 340 номеров, конгресс-центр, офисные помещения, апартаменты и парк в китайском стиле.

Свитч отметила, что китайский парк станет одним из самых крупных парков за пределами КНР, построенных на инвестиции китайской компании. По ее словам, центр будет направлен на сотрудничество между Россией и Китаем. Он расположится на улице Вильгельма Пика, владение 14.

"Он будет оказывать полный комплекс услуг для правительств двух стран и российско-китайских предприятий, тем самым способствуя достижению новых результатов в практическом сотрудничестве между двумя странами", – пояснила Свитч.

Ранее сообщалось, что в парке уже сформированы искусственные холмы, установлены фигурные камни Тай Ху и Линби, которые были привезены из китайских месторождений в провинциях Аньхой и Шаньдун.

Кроме того, отмечалось, что в парке высадят растения из Пекина и Шанхая, всего – 430 деревьев и 1,69 тысячи кустарников.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика