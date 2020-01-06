Деловой центр "Парк Хуамин" планируют ввести в эксплуатацию летом

Деловой центр "Парк Хуамин" в столичном районе Останкинский планируют ввести в эксплуатацию летом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя начальника отдела управления и эксплуатации недвижимости центра Ирину Свитич.

В деловой центр общей площадью 105 тысяч квадратных метров войдут отель Crowne Plaza на 340 номеров, конгресс-центр, офисные помещения, апартаменты и парк в китайском стиле.

Свитч отметила, что китайский парк станет одним из самых крупных парков за пределами КНР, построенных на инвестиции китайской компании. По ее словам, центр будет направлен на сотрудничество между Россией и Китаем. Он расположится на улице Вильгельма Пика, владение 14.

"Он будет оказывать полный комплекс услуг для правительств двух стран и российско-китайских предприятий, тем самым способствуя достижению новых результатов в практическом сотрудничестве между двумя странами", – пояснила Свитч.

Ранее сообщалось, что в парке уже сформированы искусственные холмы, установлены фигурные камни Тай Ху и Линби, которые были привезены из китайских месторождений в провинциях Аньхой и Шаньдун.

Кроме того, отмечалось, что в парке высадят растения из Пекина и Шанхая, всего – 430 деревьев и 1,69 тысячи кустарников.