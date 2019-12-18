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Город

16:21

Башню One Tower в "Москва-Сити" достроят через несколько лет

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство башни One Tower в "Москва-Сити" идет по графику. Работы завершатся через несколько лет, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в своем Instagram.

Он рассказал, что в 400-метровой башне разместится жилье, офисные и торговые площади. Также предусмотрена подземная стоянка.

Небоскреб будет иметь форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами. Его общая высота – 405 метров, а высота стилобата – 80 метров. В здании предусмотрены 101 надземный этаж и 3 подземных. Будущий небоскреб будет на 33 метра выше, чем здание "Башня Федерации".

Расположится он вдоль 1-го Красногвардейского проезда по соседству с башнями "Меркурий" и "Гранд Тауэр". В стилобатной части разместится бизнес-центр, магазины, рестораны и детский досуговый центр, а в высотной – квартиры. На уровне 100 этажа появится смотровая площадка.

"Москва-Сити" – один из самых масштабных градостроительных проектов, которые реализуются в России за последние десятилетия. Деловой центр возводится на Пресненской набережной, на месте бывшей каменоломни. Это крупная зона деловой активности, которая объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг.

В столице началась подготовка к строительству самой высокой башни Европы

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