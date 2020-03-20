"Прорвемся". На башне "Москва-Сити" появилась вдохновляющая надпись

На башне "Москва-Сити" появилась ободряющая надпись

На башне делового центра "Москва-Сити" появилась огромная ободряющая надпись в связи с распространением коронавируса, передает телеканал Москва 24.

Фасад здания украсила бегущая строка со словом "Прорвемся".

Ранее стало известно, что еще четыре человека, заболевшие коронавирусом в России, выздоровели. Всего излечились девять пациентов.

Согласно данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 209 тысяч человек, более 8,7 тысячи человек скончалось. В России зафиксировали 199 случаев. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.

Под медицинским контролем в РФ находится почти 27,5 тысячи человек с подозрением на коронавирус. По всей стране введен режим повышенной готовности.