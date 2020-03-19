В Минздраве посоветовали не забывать о пожилых родственниках, находящихся в самоизоляции

18:37
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в диалоге с Москвой 24 призвала уделять особое внимание пожилым людям, находящимся в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
"Социальная изоляция – это тоже очень тяжелое испытание. Представьте, что человек длительное время ни с кем не общается и не выходит из дома. Это должны понимать их семьи, потому что для молодых людей и детей это не так опасно, многие из них продолжают работать", – пояснила Ткачева.
"Когда человек один, он находится в состоянии крайней тревоги. Он должен понимать, что кто-то с ним рядом, заботится о нем. Это очень важно", – подчеркнула Ткачева.
Также врач напомнила о необходимости помогать родственнику с доставкой продуктов, если он проживает один. Важно ежедневно уточнять, в чем именно он нуждается. Продукты можно оставить у двери либо пройти в квартиру, приняв необходимые меры предосторожности.
"Если вы заходите в квартиру к пожилому человеку, находящемуся на самоизоляции, вымойте руки, наденьте маску и перчатки. Также необходимо держаться на расстоянии двух метров друг от друга. Уходя, нужно протереть все ручки, – объясняет Ткачева. – Но если у человека есть признаки заболевания, то ходить к нему не стоит. Вызовите врача на дом".
Помимо этого, гериатр обратила внимание на рацион пожилых людей во время самоизоляции. Питание должно оставаться сбалансированным – с фруктами, овощами и достаточным количеством белка. По словам врача, пожилой организм даже больше нуждается в белке, чем молодой, особенно в период заболевания.
Ткачева также рекомендует пожилым людям в период самоизоляции заниматься физическими упражнениями. Помимо этого, важно проветривать помещение, делать влажную уборку и соблюдать все остальные санитарно-гигиенические процедуры и меры предосторожности в период эпидемии.
В ситуации с коронавирусом пожилые люди находятся в особой группе риска. Они тяжелее переносят осложнения, которые могут возникнуть при инфицировании COVID-19. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве посоветовал москвичам старше 60 лет временно не посещать места массового скопления людей.
Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи выздоровело. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, умерло более 8 тысяч. По данным на 19 марта, в России 199 пациентов с COVID-19. 52 случая заражения были зафиксированы за последние сутки.
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