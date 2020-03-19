В Минздраве уточнили, какие хронические заболевания осложняют лечение коронавируса

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в диалоге с Москвой 24 рассказала, какие хронические заболевания могут отяготить состояние при коронавирусе.

"Это могут быть любые хронические заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания. Особенно сильное ослабление иммунного ответа идет, если пациент получает химиотерапию. Также в группе риска люди с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами, инсультами", – сообщила Ткачева.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава России Все осложнения и тяжелые течения пневмонии происходят у пациентов с обострениями хронических заболеваний. Поэтому приверженность к лечению таких заболеваний в текущей ситуации особенно важна.

Эксперт подчеркнула, что на фоне эпидемии коронавируса хронические заболевания необходимо особенно контролировать и принимать назначенное врачом лечение. Например, пациенты с сахарным диабетом всегда должны следить за уровнем глюкозы, принимать сахароснижающие препараты и соблюдать диету. "В этой ситуации особенно важно контролировать уровень глюкозы и сохранять глюкозный обмен в состоянии компенсации", – подчеркнула Ткачева.

"При проблемах с артериальным давлением важно сохранять цифры артериального давления на тех уровнях, которые врач обозначил как целевые уровни, принимать лекарства без пропусков", – добавила эксперт.

Помимо этого, Ткачева напомнила о необходимости соблюдения общих рекомендаций: мытье рук, минимизация выходов из дома, здоровое питание и физическая активность в домашних условиях.

19 марта стало известно о том, что в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Отменяется, что у нее было множество хронических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и другие.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве посоветовал москвичам старше 60 лет временно не посещать места массового скопления людей. Пожилые люди находятся в непосредственной группе риска и особенно тяжело переносят осложнения, которые могут возникнуть при заражении коронавирусом.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи выздоровело. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.