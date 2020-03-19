В Минздраве уточнили, какие хронические заболевания осложняют лечение коронавируса

14:50
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в диалоге с Москвой 24 рассказала, какие хронические заболевания могут отяготить состояние при коронавирусе.
"Это могут быть любые хронические заболевания, сахарный диабет, онкологические заболевания. Особенно сильное ослабление иммунного ответа идет, если пациент получает химиотерапию. Также в группе риска люди с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами, инсультами", – сообщила Ткачева.
Эксперт подчеркнула, что на фоне эпидемии коронавируса хронические заболевания необходимо особенно контролировать и принимать назначенное врачом лечение. Например, пациенты с сахарным диабетом всегда должны следить за уровнем глюкозы, принимать сахароснижающие препараты и соблюдать диету. "В этой ситуации особенно важно контролировать уровень глюкозы и сохранять глюкозный обмен в состоянии компенсации", – подчеркнула Ткачева.
"При проблемах с артериальным давлением важно сохранять цифры артериального давления на тех уровнях, которые врач обозначил как целевые уровни, принимать лекарства без пропусков", – добавила эксперт.
Помимо этого, Ткачева напомнила о необходимости соблюдения общих рекомендаций: мытье рук, минимизация выходов из дома, здоровое питание и физическая активность в домашних условиях.
19 марта стало известно о том, что в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Отменяется, что у нее было множество хронических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца и другие.
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве посоветовал москвичам старше 60 лет временно не посещать места массового скопления людей. Пожилые люди находятся в непосредственной группе риска и особенно тяжело переносят осложнения, которые могут возникнуть при заражении коронавирусом.
По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи выздоровело. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: