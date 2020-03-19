В Минздраве посоветовали заниматься физкультурой, находясь в самоизоляции

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева в диалоге с Москвой 24 рассказала о важности физической активности для человека в режиме самоизоляции. Особенно это касается пожилых людей, у которых двигательная активность в принципе меньше, а без возможности выхода из дома она становится совсем низкой.

До введения ограничений каждый человек выполнял какой-то объем физической нагрузки: поход в магазин, на прогулку, в гости. "Важно примерно этот объем нагрузки сохранить в домашних условиях, необходимо наладить систему физических упражнений", – подчеркнула Ткачева.



Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава России Если вы не можете выйти из дома в связи с установленными ограничениями, обязательно надо выполнять физические упражнения несколько раз в день. Невыход из дома может ускорить процесс старения и усугубить развитие гериатрических, возрастных проблем.

Ткачева рекомендует использовать ручные домашние тренажеры, поднимать легкие гантели, делать упражнения на баланс и даже просто ходить по квартире, делать вращательные движения руками.

"Можно по очереди стоять на одной ноге, потом на другой или взять бутылку с водой и сгибать-разгибать руку в локте, тренировать мышцы плеча и предплечья. Нужно стараться делать это в несколько заходов по 3-4 раза в день, чтобы приблизиться к суточной норме физической активности, которая была до самоизоляции", – отметила врач.

"Самоизоляция точно не предполагает, что вы ляжете на диван и будете смотреть телевизор", – добавила Ткачева.

В ситуации с коронавирусом в особой группе риска находятся пожилые люди. Они тяжело переносят осложнения, которые могут возникнуть при заражении COVID-19. Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве посоветовал москвичам старше 60 лет временно не посещать места массового скопления людей.

Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи выздоровело. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, умерло более 8 тысяч. По данным на 19 марта, в России 199 пациентов с COVID-19. 52 случая инфицирования были зафиксированы за последние сутки.