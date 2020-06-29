Росгвардейцы задержали руферов за попытку проникнуть на крышу "Москва-Сити"

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Росгвардейцы задержали пятерых человек, пытавшихся попасть на крышу высотки в деловом центре "Москва-Сити", сообщает пресс-служба столичного управления национальной гвардии РФ.

Росгвардейцы прибыли на место после сигнала тревоги из здания. Охранник объяснил, что несколько граждан незаконно проникли в небоскреб и поднимаются наверх.

Нарушителями оказались жители столицы 19–27 лет. Они рассказали, что хотели пофотографировать виды города на крыше небоскреба. Бойцы Росгвардии передали молодых людей полицейским.

В 2019 года стало известно о конфликте руферов с охраной высотки. Неизвестные хотели вскрыть дверь на крышу здания для фотосессии, затем оказали сопротивление сотрудникам охраны. Один из них получил химические ожоги лица после того, как виновники инцидента распылили газ из баллончика.

В отношении пятерых участников конфликта составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Против шестого руфера, который был участником драки, завели дело.