Офисный центр на улице Обручева будет иметь открытые террасы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Многофункциональный офисный центр с открытыми террасами появится на улице Обручева, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По его словам, в здании площадью порядка 17 тысяч квадратных метров будет 13 надземных этажей, а также два подземных с парковкой на 88 машино-мест.

Визуально комплекс будет состоять из двух крупных объемов, слегка сдвинутых относительно друг друга. Витражное остекление по периметру разбавят фиброцементные панели, а на одном из этажей сделают открытые террасы для офисных сотрудников.

На первом уровне организуют общественные пространства – ресторан, кафе, камеры хранения и магазин.

Комплекс построят с применением энергоэффективных решений. Проект разработало бюро Blank Architects.

Ранее сообщалось, что многофункциональный деловой центр планируют возвести в Ольминском проезде. Площадь объекта составит 12,4 тысячи квадратных метров.

Здание будет шестиэтажным. Почти пять тысяч квадратных метров займут офисные помещения, около четырех тысяч – паркинг. Ожидается, что в комплексе расположатся объекты спорта и культразвития, торговли, общепита и бытового обслуживания. Кроме того, в новом центре запланировано создание более 300 рабочих мест.