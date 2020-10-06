Многофункциональный центр планируют построить в Ольминском проезде

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Многофункциональный деловой центр планируют возвести в Ольминском проезде. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Площадь объекта в Северо-Восточном административном округе составит 12,4 тысячи квадратных метров.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 1 октября 2020 года согласовала внесение изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: проезд Ольминского, владение 6, строения 1, 2 (СВАО)", – отмечают в Москомстройинвесте.

Планируется, что здание будет шестиэтажным. Почти пять тысяч квадратных метров займут офисные помещения, около четырех тысяч – паркинг. Ожидается, что в комплексе расположатся объекты спорта и культразвития, торговли, общепита и бытового обслуживания. Кроме того, в пресс-службе Москомстройинвеста подчеркнули, что в новом центре запланировано создание более 300 рабочих мест.

Ранее Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта модернизации для филиала детской поликлиники № 143. Специалисты проведут в филиале детской поликлиники и фасадные, и внутренние работы.