Собянин рассказал о благоустройстве парков в Дмитровском районе

19:28
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве парков и скверов в Дмитровском районе столицы.
"В Дмитровском районе, где я сегодня был, за последние годы благоустроены несколько парков и скверов. В парке "Ангарские пруды" обновили площадку для кинопоказов и построили танцевальную. В парке "Вагоноремонт" сделали новую беседку со сценой, шахматный павильон с навесом, расширили площадку для детей", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Также Собянин сообщил, что в районе в ближайшее время откроется новая станция метро "Лианозово" с крупным транспортно-пересадочным узлом, скоропомощный стационарный комплекс городской клинической больницы имени Вересаева, детско-взрослая поликлиника на Дмитровском шоссе и учебный корпус школы № 771 на 250 мест.
Ранее Собянин осмотрел ход строительства станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, а также сообщил об окончании работ по проходке северного участка ветки. По словам мэра Москвы, все работы по строительству участка линии должны быть завершены до ноября этого года, а открытие последних трех станций запланировано на 2023 год.
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