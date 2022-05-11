Нейросеть может заменить дежурных у эскалаторов метро в РФ

Российские ученые предлагают заменить дежурных у эскалаторов в метро искусственным интеллектом – внедрить новую систему безопасности, которая использует нейронные сети.

Предполагается, что таким образом скорость реакции в случае ЧС повысится в 3,5 раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.