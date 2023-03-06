Автоэксперт назвал плюсы и минусы эксплуатации электрокаров в РФ

Фото: Москва 214/Лидия Широнина

Россияне, которые планируют эксплуатировать автомобили с электродвигателями, могут столкнуться с рядом проблем. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на вице-президента национального автомобильного союза Антона Шапарина.

По его словам, электроавтомобили не любят холод и плохой климат.

"Если у вас нет частного дома с мощной линией электропередачи, заряжать авто будет просто негде. Городские электрозаправки – это долго и дорого", – уточнил Шапарин.

Эксперт добавил, что не в каждом автомобиле получится установить электродвигатель. По его словам, самое оптимальное для него место – на дне капота, однако многие машины не позволяют разместить батарею именно там. В противном же случае автомобиль может перегреться и вспыхнуть.

Шапарин назвал проект "Автотора" по замене двигателей внутреннего сгорания в подержанных автомобилях на электромоторы мертворожденной историей. Он пояснил, что в российских реалиях такая идея не может вызывать ничего, кроме хохота.

Эксперт указал, что пока не было реальных примеров преобразования подержанного авто в электрокар.

"В Москве точно такие же электродвигатели запихивают в "УАЗ Пикап" и продают их в три-четыре раза дороже. Точнее, еще не продают, последний год они рассказывают сказки о том, как будут продавать, но вот на этой же поляне сказок решил поработать "Автотор", – сказал Шапарин.

Ранее сообщалось, что с 1 марта владельцы электромобилей могут бесплатно пользоваться платными федеральными автотрассами. Эксперимент продлится до конца этого года.

Для бесплатного проезда по платным трассам владельцам электромобилей нужно купить за 3–3,5 тысячи рублей или арендовать бесконтактный транспондер T-pass у "Автодора".



Водители электрокаров свободно могут пользоваться платными трассами с 1 марта

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