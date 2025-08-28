Исследование: 63% москвичей живут в 15 минутах ходьбы до школ, поликлиник и остановок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Свыше 60% москвичей живут в пешей доступности от наиболее необходимой инфраструктуры, говорится в исследовании 2ГИС, которое есть в распоряжении Москвы 24.

Аналитики сервиса изучили, насколько близко к домам жителей столицы находятся образовательные учреждения, продуктовые магазины, поликлиники, парки, кафе, ТЦ, спортивные площадки и остановки транспорта. Выяснилось, что в целом 63% москвичей в разных районах живут в 15 минутах ходьбы до ближайшего объекта. Рекордсменами стали Арбат, Бибирево, Братеево и Бабушкинский: там 100% жителей тратят на прогулку до ключевых локаций максимум 15 минут (этот показатель оказался одним из лучших по России среди городов-миллионников).



из исследования Близкие к 100% значения пешей доступности инфраструктуры зафиксированы в Левобережном (97%), Новогирееве, Якиманке, Северном Медведкове и Донском районе (по 96%), а также в Алтуфьеве и Тверском (по 95%).

Исследование показало, что чаще всего в шаговой доступности у жителей столицы находятся продуктовые магазины и остановки общественного транспорта: 99% москвичей живут в 15 минутах пешком именно от этих объектов. За это же время до ближайшего детского сада могут дойти 98% горожан, до школы – 97%, до заведений общепита – 98%, до спортзала – 95%, до поликлиники – 91%.

В свою очередь, торговые центры и парки находятся в 15 минутах от дома у 85 и 74% жителей столицы соответственно.

