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14:14

Политолог оценил риск дефолта в США

политика экономика

14:14

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Фото: depositphotos/eabff

Доклад американского Центра двухпартийной политики (BPC) о вероятности дефолта в США в начале сентября 2019 года прокомментировал директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Политолог пояснил, что в докладе "речь идет не о дефолте, а о технической стороне дела", так как американское правительство может заимствовать деньги лишь в определенных пределах, установленных конгрессом. По словам эксперта, по первоначальным прогнозам, "потолок расходов госдолга, который конгресс установил весной этого года, должен был закончиться к ноябрю", однако теперь выяснилось, что "это немного раньше произойдет".

Как рассказал Рогулев, при администрации Дональда Трампа Штаты резко снизили налоги, и в результате сократились поступления в бюджет, тогда как расходы остались прежними. "Отсюда более быстрое исчерпание потолка государственного долга. Это было ожидаемо", – подытожил политолог в беседе с RT.

Ранее эксперты Центра двухпартийной политики предупредили, что Соединенным Штатам грозит дефолт уже в начале сентября из-за низких налоговых поступлений. Прогноз изменили в сторону ухудшения, так как поступления от налогов выросли всего на 3% по сравнению с прошлым годом при запланированных 6%. В начале 2019 года госдолг США превысил отметку в 22 триллиона долларов впервые за всю историю страны.

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