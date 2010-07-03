СМИ предрекли США банкротство из-за военных расходов

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США могут оказаться на грани разорения из-за растущих расходов на военно-промышленный комплекс, пишет издание CounterPunch.

"Белый дом хочет, чтобы налогоплательщики согласились с тем, что единственный способ сократить надувающийся дефицит страны – это сократить такие программы, как "Социальное обеспечение", в то время как вопиющая экономическая правда заключается в том, что это все военно-промышленный комплекс, а не больные, старики или бедняки… это подталкивает Америку к банкротству", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что государственный долг США пересек историческую отметку 22 триллиона долларов. С начала месяца госдолг вырос более чем на 90 миллиардов. Каждую секунду он увеличивается на несколько тысяч долларов.

Бюджетное управление конгресса США прогнозирует, что в текущем финансовом году дефицит составит 897 миллиардов долларов, что на 15,1 процента больше прошлогоднего дисбаланса в 779 миллиардов долларов. Эксперты ожидают, что рост дефицита продолжится в среднем по 1 триллиону в год.

По данным СМИ, рост госдолга связан с прошлогодней налоговой реформой, стоившей бюджету США порядка 1,5 триллиона долларов, а также возросших расходов на оборону. За время президентства Дональда Трампа долг увеличился на два триллиона.

Государственный долг США – один из главных аргументов критиков американской экономики. Эксперты оценивают задолженность государств не в абсолютных цифрах, а в привязке к ВВП.