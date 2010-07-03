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03:06

Трамп подтвердил интерес к покупке Гренландии

политика экономика за рубежом

03:06

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Фото: depositphotos/actionsports

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова Гренландия у Дании.

По словам Трампа, он рассматривал данный вопрос "стратегически". Однако он подчеркнул, что "это не номер один в повестке дня".

Ранее ведущий советник главы Белого дома по экономике Ларри Кудлоу также заявил, что США изучают такую возможность с геополитической стороны.

В частности, речь шла о том, что это позволит расширить американское военное присутствие в Арктике, передает издание "Аргументы и факты".

При этом отмечалось, что другие советники восприняли желание Трампа как "мимолетное увлечение", которое никогда не реализуется.

В свою очередь, датских политиков планы Трампа возмутили, а в гренландском МИД указали, что остров открыт "для бизнеса, но не для продажи".

После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.

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политика экономика за рубежом

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