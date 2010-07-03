В МИД Гренландии оценили идею Трампа купить остров

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МИД Гренландии оценили идею Дональда Трампа купить остров. В сообщении ведомства в Twitter говорится, что они открыты для бизнеса, но не для продажи.

Там также напомнили, что Гренландия богата минералами, чистейшей водой и льдом, рыбой, морепродуктами и возобновляемой энергией. Также остров является перспективным направлением для развития туризма.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что президент США рассматривает идею покупки Гренландии, принадлежащей Дании. Таким способом Трамп намерен расширить американское военное присутствие в Арктике.

Издание напомнило, что США уже предпринимали попытку купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.