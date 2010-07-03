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07:19

Трамп захотел купить Гренландию

за рубежом политика экономика

07:19

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Фото: AP/TASS/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп изучает возможность покупки Гренландии – крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании.

Глава Белого дома неоднократно узнавал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию.

Отмечается, что американский лидер с интересом слушал обсуждения ресурсов острова и его геополитического значения, передает портал "Мир 24".

При этом некоторые советники Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным.

В то же время другие полагают, что речь идет о "мимолетном увлечении" президента, которое никогда не реализуется.

После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.

Ранее стало известно, что таяние льда в Гренландии ускорилось в шесть раз за 46 лет. По этой причине уровень Мирового океана вырос примерно на 13,7 миллиметра.

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за рубежом политика экономика

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