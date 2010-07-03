Следы эпидемии чумы нашли в арктических ледниках

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Международная группа ученых установила, как эпидемия чумы в Средние века повлияла на развитие Европы. В этом им помогли частицы свинца, которые являются одним из ранних видов промышленного загрязнения, сообщает "Мир 24".

Попадая в атмосферу, частицы металла перемещаются с ветром и оседают на ледяном щите Гренландии, а также в других частях Арктики.

В ходе нового исследования специалисты изучили 13 кернов арктических льдов. Как выяснилось, во время промышленного роста Европы содержание свинца увеличивалось, а в периоды климатических катаклизмов, войн, эпидемий и голода – уменьшалось.

В Средние века производственные процессы затормозила чума, которая опустошила многие города Европы.

Ученые пришли к выводу, что общее загрязнение Арктики свинцом с 500 по 1970-е годы увеличилось в 250–300 раз. А в нынешнее время уровень свинца примерно в 60 раз выше, чем в Средние века.

Ранее ученые из Обернского университета в США нашли связь между вырубкой лесов и возникновением опасных инфекционных заболеваний.

По словам экологов, эпидемии возникают из-за так называемого эффекта коэволюции. Изолированные участки лесов играют роль своего рода "островов" для животных, пояснили исследователи. Тем же самым являются хозяева для паразитов, а те − для инфекционных патогенов.

