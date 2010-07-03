Следы эпидемии чумы нашли в арктических ледниках

Международная группа ученых установила, как эпидемия чумы в Средние века повлияла на развитие Европы. В этом им помогли частицы свинца, которые являются одним из ранних видов промышленного загрязнения, сообщает "Мир 24".
Попадая в атмосферу, частицы металла перемещаются с ветром и оседают на ледяном щите Гренландии, а также в других частях Арктики.
В ходе нового исследования специалисты изучили 13 кернов арктических льдов. Как выяснилось, во время промышленного роста Европы содержание свинца увеличивалось, а в периоды климатических катаклизмов, войн, эпидемий и голода – уменьшалось.
В Средние века производственные процессы затормозила чума, которая опустошила многие города Европы.
Ученые пришли к выводу, что общее загрязнение Арктики свинцом с 500 по 1970-е годы увеличилось в 250–300 раз. А в нынешнее время уровень свинца примерно в 60 раз выше, чем в Средние века.
Ранее ученые из Обернского университета в США нашли связь между вырубкой лесов и возникновением опасных инфекционных заболеваний.
По словам экологов, эпидемии возникают из-за так называемого эффекта коэволюции. Изолированные участки лесов играют роль своего рода "островов" для животных, пояснили исследователи. Тем же самым являются хозяева для паразитов, а те − для инфекционных патогенов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.