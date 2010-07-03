Эксперт оценил шансы объявить импичмент Трампу

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Шансы объявить импичмент президенту США Дональду Трампу оценил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Как пояснил политолог в беседе с RT, президентство Трампа открыло новую эпоху в истории США, которая характеризуется политическими противостояниями и расколами.

По мнению эксперта, представители американской Демократической партии не впервые объявляют о планах добиться импичмента нынешнего главы Белого дома, однако сейчас они едва ли смогут достичь цели.

Суздальцев напомнил, что большинство мест в конгрессе США принадлежит республиканцам. Он назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси "ярким политическим деятелем", но при этом выразил недоумение по поводу ее заявлений об импичменте Трампа. "Зачем это делать? Неужели она не понимает, что это сделать невозможно? Неужели пиар побеждает реальность?" – удивился политолог.

Пытаясь ускорить уход Трампа, демократы этим, наоборот, могут ему помочь и даже открыть дорогу ко второму президентскому сроку, считает эксперт. "В политической жизни очень важно уметь главное: реальный политик – это именно тот политик, который из минуса всегда сделает плюс", – подчеркнул Суздальцев. По словам политолога, оппонентам нынешнего американского лидера следовало бы сосредоточиться на грядущих выборах.

Ранее сообщалось, что палата представителей американского конгресса начала процедуру импичмента Трампа. Как пояснила Нэнси Пелоси, своими действиями он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов". Основанием для импичмента Пелоси назвала разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.