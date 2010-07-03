Лавров назвал паранойей "русский след" в разговоре Трампа с Зеленским

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал паранойей причастность Москвы к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
"Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех", – приводит слова Лаврова, сказанные на пресс-конференции в Нью-Йорке, РИА Новости.
В пятницу, 27 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Россия стоит за инцидентом вокруг телефонных переговоров Трампа и Зеленского.
Ранее Пелоси назвала разговор американского и украинского лидеров основанием для отрешения президента США от должности, после чего инициировала процедуру импичмента.
По ее словам, действия американского лидера демонстрируют, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов".
Процедуру импичмента Трампа начали в Конгрессе США
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов. В ходе разговора Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы Зеленский изучил "дело Байдена".
Минюст США не обнаружил в беседе нарушений законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования или других действий.
Спецкомитета по разведке США ранее указал, что Трамп мог оказывать давление на Киев с целю провести расследование в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена.
Его сын Хантер был членом совета директоров украинской газовой компании, которая попала под следствие. Сам Джо Байден, будучи вице-президентом, в 2016 году призвал уволить главного прокурора Украины, который расследовал деятельность фирмы.
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