Лавров назвал паранойей "русский след" в разговоре Трампа с Зеленским

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Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал паранойей причастность Москвы к скандалу вокруг разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех", – приводит слова Лаврова, сказанные на пресс-конференции в Нью-Йорке, РИА Новости.

В пятницу, 27 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Россия стоит за инцидентом вокруг телефонных переговоров Трампа и Зеленского.

Ранее Пелоси назвала разговор американского и украинского лидеров основанием для отрешения президента США от должности, после чего инициировала процедуру импичмента.

По ее словам, действия американского лидера демонстрируют, что он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов".

Процедуру импичмента Трампа начали в Конгрессе США



25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов. В ходе разговора Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы Зеленский изучил "дело Байдена".

Минюст США не обнаружил в беседе нарушений законодательства и оснований для проведения дальнейшего расследования или других действий.

Спецкомитета по разведке США ранее указал, что Трамп мог оказывать давление на Киев с целю провести расследование в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена.

Его сын Хантер был членом совета директоров украинской газовой компании, которая попала под следствие. Сам Джо Байден, будучи вице-президентом, в 2016 году призвал уволить главного прокурора Украины, который расследовал деятельность фирмы.