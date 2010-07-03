Захарова отреагировала на слова Пелоси о причастности Москвы к скандалу с Трампом

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси о возможной причастности России к скандалу вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

"Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины, то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней", – написала Захарова в Facebook.

Ранее Нэнси Пелоси заподозрила Москву в причастности к скандалу вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского. "Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку", – заявила представитель демократов в эфире телеканала MSNBC. Комментируя вызвавшую скандал беседу, Пелоси осудила попытки каких-либо стран вмешивается в американские выборы, но отметила, что в данном случае Трамп сам "просил об этом".

25 сентября администрация Трампа опубликовала расшифровку его телефонного разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля. В документе есть пометка "рассекречено по указу президента".

До публикации американские СМИ высказывали предположения, что глава Белого дома попросил собеседника расследовать деятельность сына главного оппонента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. После этого демократы инициировали в Конгрессе начало импичмента Трампа, обвинив его во вмешательстве в выборы. Президент США отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демократы выставили США на посмешище, пытаясь запустить процедуру импичмента.