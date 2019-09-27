СМИ раскрыли содержание "засекреченного" разговора Трампа с Лавровым

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Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая состоялась в мае 2017 года, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, в разговоре, который состоялся в Овальном кабинете, Трамп заявил, что не обеспокоен предполагаемым российским вмешательством в выборы в 2016 году, поскольку США делали то же самое в других странах.

Источники сообщают, что сотрудники Белого дома были очень обеспокоены высказыванием Трампа о выборах, потому что могло показаться, что таким образом американский лидер прощал Россию за "вмешательство" и поддержмвал подобную политику.

Именно поэтому они решили ограничить доступ к тексту стенограммы беседы очень узким кругом лиц, обладающих высоким уровнем доступа к государственной тайне, и так уберечь ее от попадания в СМИ.

Кроме того, источники издания рассказали, что президент США посетовал на обвинения против России, которые, по его мнению, наносят ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. Он высказал позицию, что если бы не американские СМИ, он мог бы иметь хорошие отношения с российскими властями.

США обвинили Россию во вмешательстве в выборы американского лидера 2016 года, которые выиграл Дональд Трамп. Однако доказательств этому они не предоставили.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу о "российском вмешательстве". Расследование Мюллера подтвердило отсутствие сговора между Москвой и командой Трампа. Мюллер также пришел к выводу, что штаб Трампа непричастен ко взломам компьютеров представителей Демократической партии. Всю ответственность за это спецпрокурор возложил на "подконтрольных российским властям хакеров".

Адвокаты президента заявили, что после расследования, которое длилось 17 месяцев, показаний примерно 500 свидетелей, выдачи 2800 повесток в суд, выполнения почти 500 ордеров на обыск и изучения более 1,4 миллиона страниц документов стало очевидно, что уголовного правонарушения не было.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь подверг критике доклад Мюллера. По его словам, этот документ не содержит ничего нового.

